Giornata di festa per Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. I due cantanti napoletani festeggiano rispettivamente l’onomastico e il compleanno. Oggi è San Luigi.“Grazie mille per gli auguri che mi state facendo, il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio Luca che oggi ha superato l’esame di maturità! Ti amo Papà❤️”, scrive Gigi D’Alessio postando la foto col bacio del figlio sui social. Nino gli ha fatto gli auguri.

Il compleanno di Nino d’Angelo e gli auguri di Gigi D’Alessio

Oggi è anche il compleanno di Nino d’Angelo. Proprio oggi, 21 giugno, è il compleanno di Nino D’Angelo, all’anagrafe Gaetano D’Angelo, celebre cantautore napoletano ed attore. Il noto volto della musica italiana compie oggi 64 anni! Ha sposato Annamaria Gallo nel 1979 e dalla loro unione sono nati Antonio, nello stesso anno delle nozze, e Vincenzo, nell’83. Il famoso ‘caschetto biondo’ è papà di due uomini davvero in gamba: sapete cosa fanno nella vita? Non tutti conoscono questo particolare: vi sveliamo tutto!

Il maestro della canzone napoletana Nino d’Angelo compie 64 anni. Tantissimi gli auguri che sta ricevendo sui social, infatti il cantante li ha ringraziati: “Oggi è il mio compleanno…tanti Auguri a me. Mamma mia quanti auguri…,Grazieeeeee”, ha scritto. Maria Nazionale: “Tantissimi Auguriii”. Ivan Granatino: “Auguri”. Ida Rendano: “Maestrooooo auguriiiiii anche se in ritardo!!!!sei per sempre!!!” Ambra: “Super Nino auguri”. Giusy Ferreri: “Buon compleanno Nino”. Gigi D’Alessio: “Auguri Ninooooooooo, si sempe nu guagliunciell”.

La vita di Nino

Dal matrimonio tra Nino d’Angelo e Annamaria Gallo sono nati Antonio e Vincenzo. Il primogenito nato il 6 dicembre del ’79 è un regista e sceneggiatore. Ha cominciato la sua carriera come assistente alla regia di Abel Ferrara e nel 2002 sono stati pubblicati i primi cortometraggi da lui diretti. E’ uscito nel 2007 il suo primo lungometraggio che gli ha permesso di avere una candidatura al David di Donatello nella sezione registi esordienti.