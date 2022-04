Baby gang ruba le uova di Pasqua ai bimbi e poi picchia lo zio: identificati

Aggredito da una baby gang per aver difeso i nipoti derubati, sono circa dieci i minori coinvolti nell’accaduto già identificati dai carabinieri, è successo a Cremona, nel Parco Serio. Il ristoratore di 48 anni aveva appena fatto un regalo ai nipotini, ovviamente contenti per il dono ricevuto. L’uomo aveva comprato delle uova di Pasqua ai piccoli, i quali una volta ringraziato lo zio si sono incamminati verso casa.

Rubano le uova ed aggrediscono lo zio

Sul tragitto per casa vi è anche il Parco Serio, motivo per cui i piccoli lo attraversano. Una volta entrati sono stati accerchiati da circa dieci ragazzini che con minacce gli hanno “strappato” via le uova. I piccoli scossi dalle azioni da poco concluse fanno ritorno dallo zio in lacrime. L’uomo vedendo i suoi nipoti così impauriti e rattristati decide di andare nel Parco per riprendere le proprie uova.

Arrivato a Parco Serio il 48enne identifica la “banda” di ragazzini e procede quindi nel chiedergli di restituire le uova ai nipoti. Ma i circa dieci non accettano la richiesta dell’uomo. Non solo non consegnano le uova ai legittimi proprietari, ma aggrediscono lo zio con calci e pugni. L’uomo ha poi rilasciato delle dichiarazioni cercando di ricostruire i fatti: “Erano una decina, tutti minorenni, alcuni di origine straniera. Mi hanno aggredito a calci e pugni”. L’aggressione è stata violenta, anche per l’evidente svantaggio numerico. Come lui stesso racconta l’aggressione è stata violenta al punto “che sono dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso”. I carabinieri hanno già identificati i colpevoli.