Non regge al dolore, Fabio muore quattro giorni dopo la sua “Maggie”

Un vero e proprio dramma quello consumatosi in provincia di Grosseto. Fabio Pareti, architetto di 56 anni, è scomparso quattro giorni dopo che la sua Margherita, chiamata da tutti Margie di 46 anni è morta dopo una lunga malattia. La coppia lascia una bimba di soli 10 anni.

I due erano molto affiatati e conosciuti da tutti in città, all’Argentario. Si pensa che ad uccidere l’uomo possa essere stato un malore improvviso dovuto proprio all’enorme dolore della perdita. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social, segno di come l’addio di Fabio e Margherita lasci un grande vuoto in tutta la comunità. I due condividevano anche un profilo Facebook, che Fabio aveva deciso di tenere aperto anche dopo la morte di Margherita “e senza cambiargli nome in ricordo della mia Maggie”.

“Non ci credo ! Non si può morire così giovani , non si può morire a distanza di 48 h L uno dall altro ! Quando ieri sera mi hanno chiamato ho pianto ! Prima la mia amica Margie Iannilli domenica e oggi il cuore di Fabio Pareti non ha retto al dolore ! Il mio primo pensiero alla piccola MIa senza contare il dolore dei figli grandi … non ci sono parole solo sgomento sconforto rabbia e dolore ! Adesso speriamo ci si sia un dopo per voi e che vi possiate raggiungere in cielo ! In terra per MIa e per i figli dovremmo abbracciarli ed aiutarli per il vostro ricordo” è uno dei commenti apparsi sui social.