Non solo il ‘caro colazione’, anche a Napoli la margherita costerà fino a 2 euro in più

Il 2022 sarà purtroppo l’anno che confermerà i rincari su gran parte delle materie prime. I produttori sono costretti a pagare i beni alimentari due o tre volte il prezzo al quale costerebbero normalmente. Di conseguenza, è destinato ad aumentare anche il prezzo che i consumatori dovranno a loro volta pagare.

Uno dei maggiori rincari (LEGGI QUI) riguarda la colazione al bar: il prezzo di caffè e cornetto, come segnalato da Assoutenti, è destinato ad aumentare. Già nel 2021 le quotazioni del caffè sono cresciute dell’81%, mentre quelle del latte del 60% e dello zucchero o cacao del 30%. Questo ha fatto sì che anche una tazzina al bancone di un bar, subisca un sovrapprezzo notevole rispetto a quanto saremo abituati a pagare normalmente.

Margherita, ma quanto mi costi?

Come riportato da Il Mattino, anche a Napoli la pizza, come la margherita, subirà un notevole rincaro. A pesare sull’aumento dei costi è il cosiddetto “effetto Covid”. Come per caffè o latte, anche materie prime come farina, mozzarella di bufala e verdura vanno in contro ad un rialzo dei prezzi di costo. Di conseguenza, il rincaro si tradurrà in un aumento dei costi in pizzeria. Secondo Fipe Napoli, la margherita potrebbe arrivare a costare sui 6,50 euro, due euro di media in più. Una pizza al tavolo, quindi, si paga fino a 10 euro.