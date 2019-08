Non solo a Napoli, lo ‘scherzo di Samara’ arriva a Giugliano

Una ragazza vestita con il lenzuolo bianco è apparsa nel centro di Giugliano e immediatamente è stata circondata da tanti ragazzi.

Gli avvistamenti a Napoli

Mentre è iniziata la mobilitazione nella Vela Gialla e in quella Rossa di Scampia, infatti, tanti residenti hanno girato in cerca di ‘Samara’. Ormai cresce la psicosi per gli avvistamenti della ragazza vestita di bianco. Bambini sono rimasti spaventati, convinti di aver visto la giovane aggirarsi per i palazzoni di Scampia. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

L’AVVISTAMENTO A PIANURA E A PONTICELLI

La ragazza vestita di bianco è stata avvistata anche nei quartieri di Pianura e Ponticelli, ma gli episodi sembrano avere un carattere l’aria goliardico.

L’AVVISTAMENTO AD AFRAGOLA

Si è travestita da Samara ed ha girovagato tra le strade dell’area Nord di Napoli. Qualcuno però non ha preso bene lo scherzo e non ha colto lo spirito dell’umorismo messo in pratica dalla ragazza che ha terrorizzato i passanti ed i bambini tra le strade. Così, ad Afragola nei pressi del rione Salicelle, un branco di ragazzi l’ha aggredita con calci, schiaffi e pugni. Attimi di paura terminati grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto – riporta Nano Tv – sono accorse centinaia di persone per assistere alla scena.

Intanto, sui social, l’episodio è già diventando virale e la moda di travestirsi da ‘Samara’ di ‘The Ring’ sta spopolando.

Psicosi ‘The Ring’ tra Napoli e provincia, armata di coltello si aggira per le strade. IL VIDEO

Psicosi ‘The ring’ tra Napoli e provincia. Sono giorni che arrivano tante segnalazioni circa la presenza di una ragazza vestita di bianco e armata di coltello aggirarsi per le strade di Napoli e dell’hinterland. Come Samara, la celebre protagonista del film campione di incassi. L’ultima segnalazione è di ieri sera a Licola Mare. Un gruppo di ragazzi ha avvistato la ragazza che camminava indisturbata per le strade poco illuminate.

A immortalarla una comitiva di ragazzini. In un’altra clip si vede la protagonista di “The Ring” spingere una bambola adagiata nel sedile di un’altalena. In un’altra, infine, la ragazza defunta venire alle mani in strada con un’altra donna. Video simili sono stati postati dalla Sicilia: non si sa se si tratti di uno scherzo, di un tentativo di imitazione o soltanto di una persona affetta da disturbi.