Notte di follia a Napoli, calci e pugni contro la pattuglia: incastrato dal video

Notte di follia a Napoli quella trascorsa tra il 16 e il 17 novembre scorso. Tutto è contenuto in un video, che sta facendo il giro dei social, pubblicato dalla pagina Comitato Vivibilità Cittadina dove si vede un uomo andare in escandescenza dopo essere stato avvicinato da alcune pattuglie dei carabinieri che poi lasciano la zona. In molti si sono perchè i militari hanno lasciato quell’uomo lì, senza intervenire.

Arriva la spiegazione. I Carabinieri hanno chiesto supporto e allertato il 118 ma si sono dovuti allontanare perché impegnati nella ricerca di un soggetto armato a bordo di scooter. Infatti nel video i carabinieri dicono che devono cercare un motorino. La centrale operativa ha monitorato e seguito la persona di origini srilankesi tramite i sistemi di videosorveglianza. “Agganciato” a via Tommasi è stato bloccato e sottoposto alle cure mediche. La persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 novembre in via Toledo a Napoli. Nelle immagini, diffuse sui social, si vede un uomo scagliarsi, con schiaffi e calci, contro due volanti dei carabinieri. “Chiariamoci – scrive sui social l’avvocato Gennaro Esposito, Presidente Comitato Vivibilità Cittadina – I diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione, non sono negoziabili. Chi antepone a questi diritti, interessi economici, commette un crimine!”

http://