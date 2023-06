Notte prima degli esami a Napoli, migliaia di studenti in strada per brindare alla maturità

PUBBLICITÀ

La notte appena trascorsa è stata quella fatidica ‘prima degli esami’. Infatti, come ogni anno, migliaia di maturandi si sono riversati per le strade della città per festeggiare, brindando per buon augurio all’inizio degli esami. Punto di maggior interesse è sempre il belvedere di San Martino, al Vomero, sul piazzale panoramico con alle spalle Castel Sant’Elmo. Qui, ogni anno, si incontrano centinaia – se non migliaia – di ragazzi e ieri sera non è stata da meno.

“È una tradizione, ci dobbiamo godere la notte, ormai è finita!” dice uno dei ragazzi intervistato da Fanpage.it. “Abbiamo imparato tanto a stare tutti insieme in questi anni. E questa è la notte per antonomasia in cui la tensione si mescola all’emozione“. Toto-esami “uscirà Gadda e uscirà il cambiamento climatico” scommette uno dei maturandi del 2023. Poi le immancabili canzoni alla chitarra, addirittura fumogeni e qualcuno azzarda “Ora sti professori non li voglio vedere mai più“.

Gli studenti che faranno la maturità a di Napoli sono più di quelli di tutto il Veneto

È la Campania con 82.742 candidati complessivi ad avere, ancora una volta, il più elevato numero di giovani che affronteranno tra poco la maturità 2023: quasi un candidato su sette dei 536mila registrati dal Ministero. Tra candidati interni e privatisti in scuole statali e paritarie è la provincia di Napoli con 44.008 candidati ad avere il più elevato numero di maturandi (30.314 nelle statali e 13.694 nelle paritarie).

Napoli da sola ha più candidati del Veneto (39.356), della Puglia (37.863), dell’Emilia-Romagna (35.405), del Piemonte (32.857), della Toscana (29.822) o dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria messe insieme (10.622, 5.353 e 18.797). In forza di questi numeri, a Napoli saranno impegnate per gli esami 1.020 commissioni, cinque in più di tutte le commissioni che opereranno in Puglia per Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Per numero di candidati, dopo Napoli, c’è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670. La Lombardia con 2.569 privatisti su un totale di 75.988 candidati, pari al 3,4%, registra in valore assoluto il dato più elevato di candidati esterni, seguita dalla Campania con 2.529 privatisti su un totale di 82.742 candidati, pari al 3,1%, e dalla Sicilia con 2.227 privatisti su un totale di 48.580 candidati, pari al 4,6%. Il Lazio con 1.530 privatisti su un totale di 52.391 candidati registra il 2,9% (ANSA).