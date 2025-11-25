Nuovo Consiglio Regionale, tanti grandi esclusi: flop Di Fenza, Boccia e Di Maggio

Le elezioni regionali 2025 è stata anche la tornata dei grandi esclusi eccellenti. Diversi big e volti noti sono rimasti fuori dal consiglio regionale.
Nel Pd restano fuori Enza Amato con oltre 14mila voti e Antonio Marciano con 9mila voti. Nel M5S primi dei non eletti sono De Giulio Teresa (4.627) e Rosa Volpe (4.351)
Nella lista di De Luca A testa Alta restano fuori nonontante ampie preferenze figli illustri: Rossella Casillo figlia di Tommaso ex presidente Soresa (16.018) e Vittoria Lettieri figlia dell’ex sindaco di Acerra Raffaele (14.323). Più dietro altri pezzi grossi come Carmine Mocerino, Diego Venanzoni.
Nella lista Avanti primo dei non eletti è Sossio Fardello con 10mila preferenze, più dietro Peppe Sommese 9.633. Delusione per l’ex grillina Valeria Ciarambino 3.400.
Nella lista Avs prima dei non eletti Olimpia Ferrara (6.022), Susan Fatayer 5.094 e l’attivista Ambientalista Alessandro Cannavacciulo con 4.127, il consigliere comunale di Napoli Sergio D’Angelo con 4.000.
Carlo Migliaccio primo dei non eletti nella lista Fico Presidente con 3.901 voti, seguito da Rosa Solombrino con 2.765.
In Casa riformista escluso eccellente Armando Cesaro nonostante le 14.966 preferenze. Primo dei non eletti nella lista Mastella è Domenico Marrazzo, consigliere comunale a Qualiano ed in Città Metropolitana con 4.990 voti.
GLI ESCLUSI NEL CENTRODESTRA
Primo dei non eletti di Fratelli d’Italia è l’ex consigliere comunale di Napoli e regionale Marco Nonno, che resta fuori per poco meno di 100 voti, più dietro Massimo Ianniciello, anche lui ex consigliere regionale (5.734) e Adamo Guarino, presidente della Boys Caivanese con 7.324.
In Forza Italia primo dei non eletti è Francesco Cascone con 12.048. Grande delusione per Pasquale di Fenza, candidato dei tiktoker, fermo a 1.208 voti.
In Cirielli Presidente primo dei non eletti è Giovanni Pagano con 6.722. Fuori il consigliere uscente della Lega Severino Nappi e Carmela Rescigno con 6.265 voti. Solo 964 per Daniela Di Maggio mamma di Giò Giò Cutolo
Solo 89 voti per Maria Rosaria Boccia, nota per il gossip insieme all’ex ministro Sangiuliano.