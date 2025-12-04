Nuovo infortunio per Lobotka, Conte perde il centrocampista

PUBBLICITÀ

Nuovo infortunio per Lobotka. Il Napoli deve fare a meno del centrocampista slovacco, assente ieri nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Questa mattina il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali presso la Clinica Pineta Mare, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Un problema che lo costringerà a saltare, con ogni probabilità, le prossime partite. Lobotka sarà quasi certamente indisponibile per il big match di domenica sera al Maradona contro la Juventus di Spalletti. Il centrocampista ha avvertito il fastidio già durante il riscaldamento di ieri, prima durante il consueto “torello” in mezzo al campo, poi nella fase successiva di preparazione. Alla fine Conte ha preferito non rischiarlo, rinunciando a schierarlo anche nel finale di gara in cui il Napoli inseguiva il passaggio del turno.

