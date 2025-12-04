PUBBLICITÀ
HomeSportNuovo infortunio per Lobotka, Conte perde il centrocampista
Sport

Nuovo infortunio per Lobotka, Conte perde il centrocampista

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nuovo infortunio per Lobotka, Conte perde il centrocampista
Nuovo infortunio per Lobotka, Conte perde il centrocampista
PUBBLICITÀ

Nuovo infortunio per Lobotka. Il Napoli deve fare a meno del centrocampista slovacco, assente ieri nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Questa mattina il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali presso la Clinica Pineta Mare, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Un problema che lo costringerà a saltare, con ogni probabilità, le prossime partite. Lobotka sarà quasi certamente indisponibile per il big match di domenica sera al Maradona contro la Juventus di Spalletti. Il centrocampista ha avvertito il fastidio già durante il riscaldamento di ieri, prima durante il consueto “torello” in mezzo al campo, poi nella fase successiva di preparazione. Alla fine Conte ha preferito non rischiarlo, rinunciando a schierarlo anche nel finale di gara in cui il Napoli inseguiva il passaggio del turno.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati