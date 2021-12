Oggi a Napoli il funerale di Hugo Maradona, la figlia: “Non starò mai più bene”

Si terranno oggi, nella chiesa San Vitale di Fuorigrotta, a Napoli, i funerali di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, morto oggi nella sua casa di Monte di Procida. Il 52enne è deceduto per arresto cardiaco, inutili i tentativi di salvarlo del 118, che hanno tentato a lungo tempo di rianimarlo anche con l’utilizzo del defibrillatore. La cerimonia funebre è stata fissata per le ore 16 del 29 dicembre.

Nicole Maradona, bellissima e giovanissima figlia di Hugo, ha scritto sui social un messaggio struggente per ricordare il suo caro padre: “Ti amo per sempre papà. Grazie di tutto. Sei la mia vita oggi e per sempre. Fino alla prossima volta che ci vedremo. RIP con tutto il mio cuore e la mia anima. Non starò mai più bene”.

A Napoli Hugo Maradona era arrivato nel 1987, seguendo le orme del fratello: anche lui ex calciatore, in quell’anno disputò in Cina il Mondiale Under-16 con l’Argentina e fu acquistato dal Napoli di Ferlaino, che lo prelevò dall’Argentinos Juniors. Fu subito girato in prestito all’Ascoli e alla fine dell’anno si spostò in Spagna, al Rayo Vallecano, per poi approdare al Rapid Vienna e quindi proseguire la sua carriera tra Sud America e Giappone. Nonostante non abbia mai indossato in una partita ufficiale i colori della squadra azzurra, la sua vita è rimasta legata indissolubilmente a Napoli: dopo il ritiro è tornato in città, stabilendosi in provincia; ha diretto per un periodo la scuola di calcio Mariano Keller, ha allenato squadre locali, tra cui la Boys Quarto e il Real Parete e ha lavorato come osservatore.

L’addio di Diego Maradona Junior: “Buon viaggio Tío!!In questa vita spesso siamo stati in disaccordo forse perché eravamo testardi e orgogliosi allo stesso modo.Porto con me i bei ricordi,i momenti vissuti insieme….Dai un bacio a papà che mi manca”.

Gianinna Maradona, figlia di Diego, ha pubblicato un commosso ricordo su Instagram dello zio Hugo, molto legato a Diego e all’altro fratello maschio Lalo: “Non oggi, forse tra un po’, l’inspiegabile della vita stessa accetta l’inaccettabile – scrive la figlia di Diego Maradona sui social – il più piccolo dei tre, il mio padrino, il più ribelle, quello che ha sempre vissuto lontano, il padre di Nicole, Thiago e Melina, che sono andato a vedere in Giappone come regalo di compleanno perché ci giocava, che mi ha fatto conoscere Pochacco, Badtz-Maru e Hello Kitty, compagno di karaoke, che mi ha dato il sushi per la prima volta, che mi ha bandito per sempre da Snoopy dopo avermi detto che era muffa, il combattente più feroce se mi vedeva con un ragazzo.

Continuo a ricordare così tanto. I nostri mozziconi e le nostre birre, le scatole per me da regalare a mio figlio, le mie lamentele con le risate, dicendoti che aveva solo 8 anni, la clinica Olivos insieme, parlandoci con gli occhi. Conservo per sempre la nostra complicità e le nostre risate, le nostre discussioni e i discorsi faccia a faccia. Sempre lontano, ma vicino, mi hai abbandonato prima di lasciare la terra, ma avrei voluto darti un abbraccio in più. Ti capisco. Buon viaggio Padrino, abbraccialo forte da parte mia. Felice riunione! Li amo!“. Chiaro, nel finale del commosso ricordo, anche il riferimento a papà Diego Maradona, morto il 25 novembre 2020.