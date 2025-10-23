Omicidio di Ettore Crò, Gaetano e Raffaele Ciccarelli condannati a 20 anni

PUBBLICITÀ

Morte del motociclista Ettore Crò, sentenza di condanna a vent’anni di reclusione per Gaetano e Raffaele Ciccarelli. La giudice penale Gerardina Romaniello nel processo celebratosi quest’oggi al Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta del pm Giampaolo Nuzzo riconoscendo la colpevolezza dei due fratelli di Qualiano, imputati per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Gaetano e Raffaele Ciccarelli hanno scelto di farsi giudicare con rito abbreviato, che prevede un sconto di un terzo della pena.

La sparatoria e la morte di Ettore

Ettore Crò il 15 luglio 2024, al culmine di una lite all’esterno dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum, luogo del “Deaf International Festival” a cui aveva partecipato, venne raggiunto da 5 colpi di pistola calibro 9×21. Ettore, molto conosciuto e apprezzato nella comunità dei sordi e dei motociclisti, morì dopo 20 giorni di agonia all’ospedale Ruggi di Salerno dove era ricoverato in gravi condizioni. Al suo funerale parteciparono centinaia di motociclisti provenienti da diverse parti d’Italia, che gli resero omaggio.

PUBBLICITÀ

La notte successiva l’accaduto i fratelli Ciccarelli si costituirono ai carabinieri della tenenza di Scafati confessando di aver sparato ad Ettore e ad altri due motociclisti, un 52enne bolognese e un 58enne siciliano, feriti in modo serio. Le indagini sulla sparatoria di Capaccio Peastum furono affidate alla Compagnia Carabinieri di Agropoli e dal Nucleo Investigativo di Salerno che ricostruirono in pieno la dinamica dei fatti.

Le dichiarazioni della sorella di Ettore

Marta Crò, sorella di Ettore, commenta così la sentenza di oggi al Tribunale di Salerno: «Dopo un lungo e difficile percorso, finalmente giustizia è stata fatta. Gli assassini di mio fratello Ettore sono stati condannati a 20 anni di carcere, questo comunque non cancella la nostra sofferenza e il vuoto incolmabile che ha lasciato».

Marta esprime «profonda gratitudine all’avvocato Valerio Izzo che ha accompagnato con competenza e dedizione me e la mia famiglia e tutte le autorità giudiziarie che hanno lavorato con impegno affinché la verità venisse riconosciuta».