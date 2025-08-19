PUBBLICITÀ
Ora è ufficiale, Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli: dove lo farà giocare Conte

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ora è ufficiale, Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli: dove lo farà giocare Conte
Ora è ufficiale, Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli: dove lo farà giocare Conte
Dopo lunghe settimane di trattative, è arrivata l’ufficialità: Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Napoli. L’esterno sinistro lascia il Girona per approdare in Serie A, in un’operazione da circa 20 milioni di euro (18 più 2 di bonus). Un investimento di peso per Antonio Conte, che potrà contare su nuove energie sulla fascia. A seguire, l’annuncio della società:

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club.

Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Benvenuto, Miguel!”.

Dove giocherà Gutierrez

Non chiamatelo terzino, perché difficilmente lo vedremo in quella posizione di campo.

Già a inizio maggio, Giovanni Manna aveva trovato l’intesa con il club catalano, salvo poi mettere in stand-by la trattativa. Gutiérrez era stato una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, individuato da Aurelio De Laurentiis come potenziale successore di Antonio Conte.

Il suo nome era finito nella shortlist di mercato accanto a quelli di Kevin De Bruyne, Edon Zhegrova e Jonathan David. Poi però è arrivato il ripensamento di Conte, deciso a proseguire l’avventura sulla panchina del Napoli, ridisegnando così le strategie di mercato.

Porte aperte per il fuoriclasse belga, stop al canadese e al kosovaro, mentre per lo spagnolo si è deciso di prendere tempo.

Oggi, però, Gutiérrez si veste d’azzurro, e non per entrare nella già affollata batteria di terzini sinistri, ma per essere impiegato come esterno sinistro d’attacco.

Una sorta di alter ego di Politano sulla corsia mancina, un ruolo che il giocatore – cresciuto nel Real Madrid e ora al Girona – ha già ricoperto, pur operando alle spalle di una linea difensiva a tre.

Un esterno completo, specialista della doppia fase, anche se più difensivo rispetto a Dan Ndoye, inseguito a lungo dal Napoli prima che lo svizzero scegliesse la Premier League.

Con l’arrivo di Gutiérrez, Antonio Conte potrebbe modellare le corsie esterne a seconda dell’avversario: Lang quando c’è bisogno di spingere, Gutiérrez quando serve maggiore copertura; e lo stesso schema a destra, alternando Politano e Neres.

Inoltre, lo spagnolo può essere utilizzato anche come terzino sinistro – ruolo in cui ha brillato nell’ultima Liga – consentendo lo spostamento di Leonardo Spinazzola a destra in caso di assenza del capitano Giovanni Di Lorenzo. Un’opzione da tenere in considerazione, viste le difficoltà nel chiudere l’acquisto di Juanlu dal Siviglia.

