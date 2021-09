Ordine al Merito della Repubblica Italiana, titolo di Cavaliere all'ingegnere Gionata Barbieri

Presso il Palazzo del Governo in Napoli si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In stretta osservanza delle disposizioni di sicurezza impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pandemia in corso, il Prefetto di Napoli Dott. Marco Valentini ha consegnato i diplomi delle distinzioni onorifiche a ventisette cittadini dell’area Metropolitana di Napoli che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Tra i neo-insigniti si annovera, con il titolo di Cavaliere, l’Ing. Gionata Barbieri, originario di Villaricca, imprenditore e manager nel settore dell’ingegneria meccanica dei materiali e delle tecnologie di ultima generazione. Appassionato sin dall’infanzia di numismatica, araldica e storia economica, l’Ing. Barbieri ha pubblicato numerose decine di studi e saggi scientifici anche in questi ambiti, conseguendo larga diffusione a livello internazionale e aggregando competenze multidisciplinari in chiave innovativa.

Il nuovo Cavaliere della Repubblica è altresì Segretario Generale della Delegazione campana e Direttore del Servizio di Podcast della Commissione di lingua italiana nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, è Consigliere per i Rapporti Istituzionali del Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi in Napoli, e Socio Corrispondente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano.

TITOLO DI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Prof. Luigi LABRUNA – DOCENTE UNIVERSITA’ FEDERICO II

TITOLO DI CAVALIERE

DR. MARIO GIOVANNI DI FIORE – COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO;

PROF. SALVATORE LUIGI FERRARO – DOCENTE IN MATERIE CLASSICHE;

DR. ARTURO GRASSI – BRIGADIERE DELL’ARMA DEI CC.

DR. PAOLO IODICE – 1^ DIRIGENTE DELLA P.S. VICARIO DEL QUESTORE DI CROTONE;

DR.SSA LOREDANA LAPIA – DIRIGENTE ATTIVITA' INFERMIERISTICHE PRESSO L'OSPEDALE COTUGNO;

DR.SSA STEFANIA MAUTONE – COORDINATRICE ATTIVITA’ INFERMIERISTICHE MEDICINA GEN.LE OSPEDALE DEI PELLEGRINI;

SIG.RA CATERINA MAZZELLA -IMPRENDITRICE NEL SETTORE TURISTICO E DEI SERVIZI;

DR. GIANCARLO MOTTA – VICE ISP. DELLA P.S. PRESSO PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA;

DR. CARLO PELUSO – FUNZ. amm.vo PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI

LGT. C.S. DELL'ARMA DEI CC. LUCA REDDAVIDE

LGT. C.S. DELL'ARMA DEI CC. DR. MARIO SANNINO

TITOLO DI CAVALIERE

ING. GIONATA BARBIERI – IMPRENDITORE NEL SETTORE INGEGNERIA MECCANICA;

DR. TOMMASO CANINO – LGT. DELL’ARMA DEI CC.;

DR. ANTONIO PIO DE STASIO – LGT.C.S. DELL’ARMA DEI CC. ;

DR. ANDREA MANTI – T.COL DELL’ARMA DEI C.C. ;

SIG. GINO SORBILLO -IMPRENDITORE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE;

RISTORAZIONE;

MAR. DELL’ARMA DEI CC. DOMENICO SORRENTINO;

APP. SC. DELL’ARMA DEI CC. QUALIFICA SPEC. – ANTONIO VASCO;

T.COL. DELL’ARMA DEI CC. MILKO VERTICCHIO COM.TE GRUPPO CC. TUTELA LAVORO NAPOLI;

TITOLO DI UFFICIALE

LGT. DELL’AERONAUTICA MILITARE DR. GIOVANNI MILO;

DR. BENIAMINO PICCIANO – DIRETTORE SANITARIO PRESSO A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO DISTRETTO 28 SCAMPIA;

VICE BRIG. DELL'ARMA DEI CC. – MICHELE SABATINO;

PROF.AVV. MICHELE SCUDIERO – PROFESSORE EMERITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II;

VICE PREFETTO D.SSA LUIGIA SORRENTINO;

DR. GENNARO VOLPE – MEDICO CHIRURGO MANAGER SANITARIO IN BENEVENTO;

TITOLO DI COMMENDATORE

DR.VINCENZO GALLOZZI PRIMO DIRIGENTE DELLA P.S..