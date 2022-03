Orrore alla stazione di Napoli, 16enne vittima di violenza sessuale

Ieri pomeriggio un 38enne di origini pakistane ha molestato una ragazza di 16 anni nei pressi di piazza Garibaldi. L’uomo è stato prontamente individuato e arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata.

Le prima violenza sessuale a corso Lucci

Erano circa le 13.30 quando la giovane, che camminava ha subito un primo tentativo di approccio indesiderato da parte dell’uomo. La ragazza era ferma ad un semaforo di corso Lucci, diretta verso la stazione. Il 38enne, avvicinatosi, le ha posto richieste sessuali esplicite, prontamente rifiutate; a quel punto la 16enne, spaventata, ha deciso di allontanarsi.

L’uomo ha seguito la ragazza incurante del rifiuto

Tuttavia, questa reazione non ha scoraggiato l’uomo che ha iniziato a seguire la vittima, insistendo con le molestie e arrivando addirittura a palpeggiarla. La ragazza ha subito iniziato a urlare e a fuggire, riuscendo a trovare riparo in uno degli esercizi commerciali presenti in zona.

L’intervento della Squadra Mobile e del Commissariato Poggioreale

A quel punto alla Squadra Mobile e del Commissariato Poggioreale è giunta la segnalazione dell’aggressione di una ragazza. Intervenuti, gli agenti hanno individuato la giovane nei pressi delle scale di accesso alla galleria di piazza Garibaldi, la quale ha, così, raccontato la vicenda appena avvenuta.

L’arresto dell’uomo per violenza sessuale aggravata

In quei frangenti, però, la vittima ha potuto indicare ai poliziotti il malvivente, che ancora si aggirava per la zona. L’uomo è stato, quindi, immediatamente bloccato. In seguito, dall’identificazione è emerso che si trattava di N.M.Z.A. 38enne di origini pakistane con precedenti di polizia e non regolare sul territorio nazionale. A quel punto, gli agenti hanno provveduto ad arrestare il 38enne per violenza sessuale aggravata e a trasferirlo nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altri episodi di violenza sessuale

Meno di un mese fa, un’altra donna era stata vittima di molestie nella metropolitana di piazza Dante. In quell’occasione ad essere fermato dagli agenti fu un 63enne di Arzano, poi denunciato dalla vittima per violenza sessuale.