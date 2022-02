Investito dai ladri dopo il furto dell’auto, 34enne napoletano in ospedale

Ha dell’assurdo quanto accaduto venerdì sera a Ottaviano. Come si legge su Metropolis, un 34enne ha sorpreso i ladri a rubargli l’auto e, nel tentativo di fermarli, è stato travolto e scaraventato sull’asfalto. I malviventi non si sono fermati a prestare soccorso ma sono scappati via a tutta velocità. L’uomo, inerme sull’asfalto, è riuscito a chiedere aiuto ed ora è ricoverato in ospedale.

I banditi erano almeno e due e quando l’hanno visto avvicinarsi alla sua vettura hanno innescato la retromarcia e lo hanno volutamente investito. L’impatto è stato violentissimo al punto che la vittima, soccorsa poco dopo, ha riportato – oltre a varie escoriazioni – la frattura del femore. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della locale tenenza, giunti sul posto dopo la segnalazione dei residenti. I militari hanno chiesto le immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di dare un volto e un nome ai malviventi ancora in fuga. Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita.