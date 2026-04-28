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Cronaca

“Paga 10mila euro e incontrerai Achille Lauro”, lei fa i bonifici ma era una truffa dei finti manager

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Paga 10mila euro e incontrerai Achille Lauro", lei fa i bonifici ma era una truffa dei finti manager
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La truffa per vedere (dal vivo) Achille Lauro: le avevano promesso di farle  incontrare il suo idolo in cambio di 10mila euro,  spacciandosi per l’entourage del cantante, ma era tutto un  raggiro. I carabinieri di Castelnovo Monti, nell’Appennino  Reggiano, hanno smascherato un 45enne residente a Reggio Emilia  e una 30enne residente a Novellara, nella Bassa Reggiana,  denunciandoli alla Procura con l’accusa di truffa in concorso.

“Paga 10mila euro e incontrerai Achille Lauro”, lei fa i bonifici ma era una truffa dei finti manager

L’indagine è partita nell’agosto 2025 dopo che la vittima ha  raccontato tutto ai militari. La donna ha spiegato di essere  stata agganciata su TikTok da un contatto che dichiarava di  appartenere allo staff dell’artista e che le ha chiesto il  numero di cellulare.  La giovane ha ricevuto quindi un messaggio su WhatsApp tramite  un’utenza con prefisso estero.

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Poco dopo, entrava in scena un  sedicente manager dell’artista che l’ha indotta a versare una  somma di 10mila euro come condizione necessaria per poter  incontrare personalmente il suo beniamino. Dopo vari tentativi  di pagamento verso conti italiani bloccati dai sistemi  anti-frode, i malfattori le hanno fornito un Iban lituano.

La  vittima ha quindi effettuato due bonifici tra il 21 e il 22  agosto, ma quando il falso manager le ha chiesto ulteriori somme per oltre 45mila dollari si è accorta che qualcosa non  andasse e ha denunciato tutto ai carabinieri. Gli inquirenti, dopo aver analizzato i  movimenti bancari hanno scoperto che dal conto lituano la somma  era stata trasferita su un conto corrente italiano di Poste  utilizzato per fare acquisti in supermercati, distributori ed  esercizi commerciali nel Reggiano, riuscendo a risalire agli intestatari nonché presunti responsabili del raggiro.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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