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La truffa per vedere (dal vivo) Achille Lauro: le avevano promesso di farle incontrare il suo idolo in cambio di 10mila euro, spacciandosi per l’entourage del cantante, ma era tutto un raggiro. I carabinieri di Castelnovo Monti, nell’Appennino Reggiano, hanno smascherato un 45enne residente a Reggio Emilia e una 30enne residente a Novellara, nella Bassa Reggiana, denunciandoli alla Procura con l’accusa di truffa in concorso.

“Paga 10mila euro e incontrerai Achille Lauro”, lei fa i bonifici ma era una truffa dei finti manager

L’indagine è partita nell’agosto 2025 dopo che la vittima ha raccontato tutto ai militari. La donna ha spiegato di essere stata agganciata su TikTok da un contatto che dichiarava di appartenere allo staff dell’artista e che le ha chiesto il numero di cellulare. La giovane ha ricevuto quindi un messaggio su WhatsApp tramite un’utenza con prefisso estero.

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Poco dopo, entrava in scena un sedicente manager dell’artista che l’ha indotta a versare una somma di 10mila euro come condizione necessaria per poter incontrare personalmente il suo beniamino. Dopo vari tentativi di pagamento verso conti italiani bloccati dai sistemi anti-frode, i malfattori le hanno fornito un Iban lituano.

La vittima ha quindi effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto, ma quando il falso manager le ha chiesto ulteriori somme per oltre 45mila dollari si è accorta che qualcosa non andasse e ha denunciato tutto ai carabinieri. Gli inquirenti, dopo aver analizzato i movimenti bancari hanno scoperto che dal conto lituano la somma era stata trasferita su un conto corrente italiano di Poste utilizzato per fare acquisti in supermercati, distributori ed esercizi commerciali nel Reggiano, riuscendo a risalire agli intestatari nonché presunti responsabili del raggiro.