Palazzine pericolanti sgomberate a Casoria, crollato nella notte uno degli edifici

È crollato nella notte uno dei palazzi sgomberati ieri a Casoria. Non si registrano feriti.

Una perdita idrica aveva portato allo sgombero di circa venti famiglie, tra via Cavour e via Marconi. Lo sgombero si era reso necessario per le verifiche alla stabilità di alcuni palazzi della zona. Per consentire le operazioni era stata chiusa l’acqua in tutta la zona, coinvolgendo circa mille persone.

Le famiglie sgomberate hanno passato la notte fuori casa: alcune sono andate da loro parenti, altre sono state sistemate in un albergo.