PUBBLICITÀ
HomeCronacaPalazzine pericolanti sgomberate a Casoria, crollato nella notte uno degli edifici
CronacaCronaca localePrimo Piano

Palazzine pericolanti sgomberate a Casoria, crollato nella notte uno degli edifici

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Palazzine pericolanti sgomberate a Casoria, crollato nella notte uno degli edifici
Palazzine pericolanti sgomberate a Casoria, crollato nella notte uno degli edifici
PUBBLICITÀ

È crollato nella notte uno dei palazzi sgomberati ieri a Casoria. Non si registrano feriti.

Una perdita idrica aveva portato allo sgombero di circa venti famiglie, tra via Cavour e via Marconi. Lo sgombero si era reso necessario per le verifiche alla stabilità di alcuni palazzi della zona. Per consentire le operazioni era stata chiusa l’acqua in tutta la zona, coinvolgendo circa mille persone.

PUBBLICITÀ

Le famiglie sgomberate hanno passato la notte fuori casa: alcune sono andate da loro parenti, altre sono state sistemate in un albergo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati