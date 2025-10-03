PUBBLICITÀ
Pane e salumi ‘pericolosi’ a Napoli, sequestratati 65 kg di prodotti

Foto di repertorio
Le strade di Barra sono state pattugliate dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale in durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Le verifiche hanno riguardato sia la sicurezza urbana sia le attività commerciali, con denunce, sequestri e sanzioni a carico di diversi soggetti.

Sul fronte delle attività commerciali, diversi esercizi sono stati colpiti da provvedimenti: in una macelleria di corso Sirena i Carabinieri hanno sequestrato 45 chili di salumi privi di etichettatura e tracciabilità. Un panificio in corso Bruno Buozzi è stato invece chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, con il sequestro di 20 chili di pane.  Stessa sorte per un negozio di alimentari lungo la stessa strada, con sanzioni per circa 5mila euro. Riscontrate irregolarità anche in un bar di via Velotti.

Controlli in strada a Ponticelli

L’operazione è iniziata con l’inseguimento di un 31enne di Ponticelli che, non avendo rispettato l’alt imposto a un posto di blocco, ha tentato la fuga. Fermato dopo poche centinaia di metri, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era già senza patente, revocata in passato, e il suo veicolo è stato sequestrato. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già sanzionato di recente.

 

 

