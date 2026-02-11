Panico in stazione a piazza Garibaldi, morde la controllora e si scaglia contro agenti e militari

PUBBLICITÀ

Senza biglietto, cerca di entrare nella Circumvesuviana a piazza Garibaldi e diventa furioso quando cercano di bloccarlo ai tornelli. In sei provano a fermarlo, quattro militari dell’Esercito Italiano impegnati in Strade Sicure e due poliziotti.

Nel parapiglia, l’uomo, un 30enne di origine senegalese, assale a morsi anche una controllora dell’EAV, che dopo essere rimasta ferita adesso dovrà fare gli accertamenti. Alla fine, l’uomo viene bloccato a ammanettato.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 10 febbraio. A denunciarlo è Umberto De Gregorio, presidente di Eav: “Poco fa un uomo furioso – scrive il manager della partecipata regionale dei trasporti – ha tentato di forzare i varchi di Garibaldi senza biglietto. È stato prontamente fermato dal personale di Protezione Aziendale e dalle guardie giurate. Tuttavia la persona reagiva in modo molto violento ed aggressivo. Immediatamente intervenivano anche i militari e poco dopo anche i poliziotti allertati subito dalla Protezione Aziendale”.

La persona, racconta De Gregorio, si è scagliata anche contro i poliziotti e militari. “Per bloccarlo a terra sono stati necessari 4 militari e 2 poliziotti. Alla fine riuscivano ad ammanettarlo ed a portarlo via. Nel parapiglia un’ addetta della nostra Protezione Aziendale, Giovanna, riceveva un morso ad una mano. Sembra nulla di grave, anche se essendo stata morsa dovrà fare tutti gli accertamenti del caso. L’ho sentita, ha sporto denuncia e adesso con l’ambulanza si sta per recare al pronto soccorso. Pare che l’uomo, intorno ai trent’anni, di origini senegalesi, già noto alle ff.oo, ha diverse condanne ed è molto pericoloso. Sinceramente mi auguro che venga fermato, ed allontanato. Seriamente. Un abbraccio a Giovanna , una donna coraggiosa, già nota, si è distinta in passato in altre vicende importanti tra cui il recupero di 10 kg di droga bloccando il corriere sempre ai varchi di Garibaldi. Che dire? Non ci sono parole”.