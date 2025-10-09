Lutto nel mondo del cinema, morto l’attore Paolo Bonacelli

PUBBLICITÀ

Paolo Bonacelli è morto nella sera di mercoledì 8 ottobre all’Ospedale San Filippo Neri a Roma. L’attore era un volto noto del cinema, della televisione e grande interprete del teatro italiano. Era nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana. A dare la notizia è stata la moglie Cecilia Zingaro. Bonacelli è noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Leonardo Da Vinci nel film Non ci resta che piangere.

Da Troisi a Pasolini, la carriera di Paolo Bonacelli

Bonacelli collaborò con autori come Antonioni, Rosi, Liliana Cavani, Massimo Troisi e Benigni; nel 1992 ricevette il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per Johnny Stecchino.

La sua carriera è stata lunga e densa di successi attraversando decenni di storia del cinema: dai film cult come Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini — con cui ottenne la Targa Mario Gromo — fino alle collaborazioni con registi come Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Liliana Cavani, passando per il celebre Johnny Stecchino di Roberto Benigni, per cui vinse sia il Ciak d'oro sia il Nastro d'argento.