“L’offerta è bassa”, scoppia la rissa tra il parroco ed un fedele: follia ad Aversa

Ha ritenuto l’offerta troppo bassa e questo è bastato prima per passare ad una discussione, poi sfociata in una aggressione. I protagonisti dell’assurda vicenda, andata in scena in una chiesa di Aversa, sono un parroco ed un fedele.

L’offerta ritenuta troppo ‘bassa’

I fatti sono accaduto lo scorso martedì mattina. Al termine della funzione di un funerale, il parente del detenuto è andato in sacrestia per lasciare una donazione di 25 euro. Quella offerta, però, è stata giudicata troppo bassa dal prete, che non ha esitato a farglielo capire. “Non c’è nessun obbligo”, sarebbe stata la risposta dell’uomo che, a quel punto, si sarebbe allontanato lasciando prima i soldi sul tavolo.

La rissa in strada ad Aversa tra il prete ed un fedele

Probabilmente, offeso dalla reazione del fedele, il parroco sarebbe uscito in strada per inseguire il fedele. Il resto è vera e propria follia, perché nasce una rissa. Secondo la Curia non si sarebbe trattato d’altro che di un alterco, ma il cittadino è comunque andato in ospedale per farsi refertare. L’intenzione di quest’ultimo è di denunciare il prete sia per aggressione che per la richiesta di soldi.