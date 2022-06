Partita di calcetto finisce in violenza a Casoria, giovane rinchiuso e pestato nello spogliatoio

A Casoria una partita di un torneo di calcetto amatoriale è finita nel sangue. Nella serata di giovedì, intorno alle 22, un giovane ha subito un brutale pestaggio dai giocatori della squadra avversaria. Senza alcun motivo.

La denuncia

“Era un torneo amatoriale nel centro sportivo ‘Eden’ , quindi non conoscevamo la squadra avversaria. Già durante la partita ci sono state delle intimidazioni da parte di queste persone che ci hanno minacciato con espressioni del tipo “teniamo coltelli e pistole”. Siamo stati continuamente sotto pressione con l’ansia di giocare una semplice partita per divertirci. A fine match – ha raccontato uno dei ragazzi in campo – alcune persone presenti nella struttura ci hanno invitato a non uscire per raggiungere gli spogliatoi perché avevano già capito la brutta intenzione di quella gente”.

“Un nostro amico, però, si era già avviato nello spogliatoio e una volta lì ha visto avvicinarsi 3 uomini che hanno chiuso a chiave la porta e l’hanno brutalmente pestato. Uno di loro ci ha poi avvertiti di non denunciare poiché una denuncia ‘l’avrebbe rovinato’. Il nostro amico ha riportato grave ferite al volto, tra calci sul viso e enormi lividi sul fianco. L’abbiamo trasportato in ospedale al Cto dove ha trascorso la notte”.

“Una storia allucinante, come può un banale e amatoriale torneo di calcio culminare in questo? Ormai i criminali sono dappertutto, rovinano ogni cosa. Abbiamo segnalato la vicenda alle forze dell’ordine affinché verifichino quanto accaduto. Questi soggetti vanno assolutamente individuati e puniti, prima che qualche altra persona in qualche altro campetto se li ritrovi davanti e rischi di essere brutalmente pestato”, hanno commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli, al quale alcuni dei ragazzi in campo si sono rivolti dopo l’accaduto.