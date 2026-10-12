Parto da record in ospedale, il piccolo Everest pesa oltre 5 kg

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Nascita fuori dall’ordinario all’Ospedale di Sassuolo. Il 6 ottobre una donna di 34 anni, ha dato alla luce, con parto naturale, il suo terzo figlio. Il bimbo è stato chiamato Everest e alla nascita pesava ben 5,6 chilogrammi. Una ‘mole’ straordinaria per un neonato, commenta l’ospedale che diffonde notizia e immagini del neonato con l’ostetrica e poi insieme alla mamma e al team del reparto.

La mamma e il papà di origini albanesi, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato. Ad oggi, a Sassuolo, sono 915 i parti da inizio 2026, 30 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend in crescita per il secondo punto nascita della provincia, diretto dal professore Antonio Ragusa.

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