Pass per disabili per trasportare droga, blitz degli agenti di Secondigliano: due arresti

Ennesimo arresto per droga della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). I ‘fantasmi’ (così vengono da tempo chiamati gli agenti della squadra investigativa ed operativa) hanno colpito nuovamente e questa volta a Casavatore dove da tempo erano sulle tracce di una coppia. Gli agenti, letteralmente mimetizzatisi tra gli abitanti delle palazzine nell’area di piazza Immacolata, hanno atteso che si materializzasse il classico ‘scambio’ di droga. Un’attesa proficua visto che non appena ciò è avvenuto si sono materializzati con le manette. Gli agenti hanno notatoun uomo a bordo di un’auto che, dopo essere sceso dal veicolo e aver prelevato una scatola di grosse dimensioni dal bagagliaio, l’ha consegnata ad una donna. I poliziotti hanno raggiunti e bloccati i due e, una volta entrati nell’edificio, hanno rinvenuto, all’interno della scatola, 10 panetti di hashish del peso di oltre 10 chili. Ciro Patrizio Oliva, 51enne napoletano, è stato arrestato per trasporto e consegna di sostanza stupefacente mentre Maria Pages, 60enne di Casavatore, è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo, per passare inosservato e non essere sottoposto a controlli delle forze dell’ordine, utilizzava un’auto con pass per disabili ed in auto trasportava un ragazzo disabile ed un bambino. Un’escamotage che però non è bastato ad evitare le manette.

Quota 100 si avvicina. Nessun riferimento a trattamenti pensionistici ma al numero di arresti che sta per essere raggiunto dagli uomini della squadra investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). In manette è finito Daniele Romano grazie ad una fulminea azione dei ‘fantasmi’ come ormai vengono chiamati da queste parti gli agenti del commissariato di Corso Secondigliano. Romano è stato arrestato in via De Pinedo dopo che i poliziotti ne avevano già studiato i movimenti: in pratica Romano era stato attenzionato per le modalità di ‘spaccio itinerante’ che realizzava con il suo scooter. Sono 16 le dosi di coca sequestrate. Romano è finito in manette con le accuse di spaccio e detenzione a fini di spaccio. Il suo arresto è maturato nell’ambito di un’operazione Alto Impatto. Stamattina, inoltre, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano e San Pietro a Patierno. Nel corso dell’attività sono state identificate 53 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllati 21 veicoli.