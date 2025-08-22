Patente ritirata per Manna: positivo all’alcoltest dopo il compleanno di Conte

PUBBLICITÀ

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si è visto ritirare la patente per sei mesi dopo essere risultato positivo all’alcoltest. L’episodio è avvenuto lungo la Statale 17, all’altezza di Castel di Sangro, nella notte successiva ai festeggiamenti per il compleanno dell’allenatore Antonio Conte.

Manna stava rientrando da Rivisondoli, dove aveva partecipato alla serata organizzata per il tecnico azzurro, e si dirigeva verso la sede del ritiro estivo del Napoli. Durante un posto di blocco predisposto dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, il dirigente è stato fermato per i controlli di routine.

Dopo la verifica dei documenti, i militari lo hanno sottoposto all’alcoltest, che ha registrato un tasso alcolemico leggermente superiore al limite consentito dal Codice della Strada. Nonostante il lieve sforamento, la normativa prevede comunque la sospensione immediata della patente.

I carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro del documento di guida, notificando a Manna la sanzione prevista. La vicenda, rimasta riservata nelle ore successive, è emersa solo nelle ultime ore.