In coma da 5 mesi dopo una rapina, condanna soft per Luigi Frenna

Luigi Frenna, il ragazzo che insieme ad un complice minorenne spinse Patrizia Panico facendola cadere per rapinarla, ha incassato sette anni di carcere. Una condanna decisamente al ribasso rispetto alla richiesta del pubblico ministero. «Non sono un mostro, signor giudice e sono pentito per quello che ho fatto», ha detto prima della sentenza. Proprio ieri la figlia della 64enne Patrizia Perone, ancora non ripresasi dalle conseguenze della violenta botta alla testa, ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha chiesto una condanna “equa e proporzionata al reato commesso”. Secondo la ricostruzione degli eventi Patrizia e un’altra donna stavano transitando a bordo di uno scooter in via Salvator Rosa quando sono state affiancate da due giovanissimi, anche loro a bordo di una motocicletta. Con la minaccia di una pistola, i due banditi tentarono di costringere le donne a rallentare speronandole, ma i due mezzi entrarono in collisione. Le donne persero il controllo dello scooter e caddero in terra attendo il capo sull’asfalto. I due banditi ne approfittarono per portare via il mezzo e una borsa.