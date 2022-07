[Video]. Paura a Napoli, incendio in un appartamento: all’interno ci sono due bimbi

– Bloccati in casa dal fumo scaturito da un incendio scoppiato a Napoli, due bimbi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che hanno raggiunto il loro appartamento con l’ausilio di autorespiratori. E’ accaduto in via Suor Orsola, traversa del Corso Vittorio Emanuele, dove l’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato l’edificio dove al quinto piano risiedevano i due bambini. Sul posto oltre alle squadre dei vigili del Fuoco hanno operato anche gli uomini della questura. Le fiamme hanno distrutto gli arredi di alcuni appartamenti e interessato anche le travi dei solai. Tra nuclei familiari sono stati fatti sgombrare in attesa di accertamenti sulla staticità dell’edificio. Indagini sono anche in corso per stabilire la natura dell’incendio e se i bimbi fossero rimasti da soli in casa.

