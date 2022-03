Paura a Napoli, rapina dell’iPhone ad una ragazza: 2 arresti dopo l’inseguimento

Una donna parla al telefono lungo Corso Umberto, in centro a Napoli. E’ pomeriggio, c’è molta gente in strada. Due persone la tallonano, a piedi anche loro. In un attimo le sono addosso, prima la strattonano poi le strappano l’iphone dalle mani. Fuggono, abbandonano il centrale “Rettifilo” e si infilano tra le stradine a attorno all’Università.

Un altro passante vede tutto e attira l’attenzione di una pattuglia di carabinieri motociclisti. Racconta la scena e descrive i due rapinatori. I militari del nucleo radiomobile di Napoli iniziano la caccia, svoltano via Salvatore De Renzi e in Piazza Portanova dove scorgono i due ancora in corsa. Non vanno lontano: due algerini di 41 e 35 anni, finiscono in manette.

Il cellulare è stato restituito alla donna e i due sono stati portati in carcere dove attendono l’udienza di convalida. (ANSA).