Paura al Vomero: calcinacci cadono da un palazzo, ferita una donna

Momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri al Vomero, dove il tranquillo via vai quotidiano è stato improvvisamente interrotto dal crollo di alcuni calcinacci da un edificio situato in via Kerbaker, a pochi metri dall’incrocio con la frequentatissima via Scarlatti.

La caduta dei calcinacci

Erano da poco passate le 16 quando alcuni passanti hanno udito un forte rumore seguito dal tonfo dei detriti che si staccavano dalla facciata del palazzo. L’impatto dei frammenti sul marciapiede ha generato panico tra le persone che si trovavano in zona, in particolare tra coloro che stavano passeggiando o sostavano nei pressi delle attività commerciali della zona.

Subito dopo il crollo, la strada è stata rapidamente transennata per evitare ulteriori rischi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per stabilire le cause del distacco. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a deviare il traffico e a chiudere temporaneamente via Kerbaker nel tratto compreso con via Scarlatti, mentre una squadra del 118 prestava soccorso alla donna rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto dal cornicione del terzo piano dell’edificio. Non è ancora chiaro se si tratti di un caso legato al degrado dei materiali o a infiltrazioni d’acqua provocate dalle recenti piogge. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti, mentre i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo per valutare l’eventuale necessità di ulteriori interventi di consolidamento. Non si esclude che nei prossimi giorni venga disposta una verifica più approfondita su tutta la facciata del palazzo e sugli stabili limitrofi, per scongiurare nuovi episodi simili. L’ultimo simile è avvenuto la scorsa estate a via Toledo, dove un uomo rimase ferito sempre per colpa di cadute di calcinacci.

La testimonianza dei presenti

La donna colpita dai calcinacci, una residente della zona di circa cinquant’anni, è stata soccorsa tempestivamente dagli operatori del 118 e trasportata al vicino ospedale Cardarelli. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato alcune escoriazioni e un forte spavento, ma non è in pericolo di vita.

“Si è sentito un forte boato. Un pezzo di cornicione della base di un balcone si è schiantato sul condizionatore facendo cadere i detriti più piccoli. Questi sono poi caduti sulla donna” ha raccontato un commerciante di via Kerbaker.

Il quartiere del Vomero, intanto, torna a interrogarsi sullo stato di manutenzione dei propri edifici, troppo spesso trascurati fino a quando non si verificano episodi come questo.