Paura fuori al Maradona, guardia giurata rapinata della pistola: “Erano armati”

Stanotte in un cantiere nei pressi dello stadio Maradona di Napoli, una guardia giurata, G.L., in forza ad un Istituto di vigilanza di Napoli, è stata sorpresa da sola in auto da due persone armate di pistola che sotto la minaccia della stessa si faceva consegnare l’arma del vigilante, una beretta 9x 21.

Sull’argomento è intervenuto il leader dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che ha ribadito “la macelleria sociale delle guardie giurate che vengono mandate all’arrembaggio in luoghi più disparati e disperati da soli senza mai pensare ad una seconda unità di servizio anche per i cantieri. Ormai le guardie giurate sono una specie da proteggere e sempre più in via di estinzione proprio per l’ uso improprio che ne fanno istituto di vigilanza e committenza”.