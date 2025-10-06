Paura sull’aliscafo per Capri, fiamme nella sala macchine

PUBBLICITÀ

Questa mattina, un mezzo veloce partito da Molo Beverello ha subito un’importante avaria poco dopo la partenza, rimanendo senza propulsione e tornando in banchina con l’aiuto dei rimorchiatori.

Il Capri Jet aveva appena lasciato gli ormeggi, con 290 passeggeri a bordo, diretto all’isola azzurra, quando nella sala macchine si è sviluppato un incendio che ha bloccato i motori, lasciando il monocarena veloce completamente fermo nell’affollato specchio d’acqua del porto di Napoli, dove partono e arrivano gli aliscafi diretti alle isole partenopee. In soccorso del Capri Jet sono intervenuti due rimorchiatori e una pilotina degli ormeggiatori che lo hanno riportato in banchina, dove è riuscito ad ormeggiare affiancato.

Una volta ormeggiato, i passeggeri e i nove membri dell’equipaggio sono scesi a terra: nessuno di loro ha riportato conseguenze fisiche mentre il monocarena si trova attualmente in sosta per le riparazioni necessarie.