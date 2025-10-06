PUBBLICITÀ
Paura sull’aliscafo per Capri, fiamme nella sala macchine

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Questa mattina, un mezzo veloce partito da Molo Beverello ha subito un’importante avaria poco dopo la partenza, rimanendo senza propulsione e tornando in banchina con l’aiuto dei rimorchiatori.

Il Capri Jet aveva appena lasciato gli ormeggi, con 290 passeggeri a bordo, diretto all’isola azzurra, quando nella sala macchine si è sviluppato un incendio che ha bloccato i motori, lasciando il monocarena veloce completamente fermo nell’affollato specchio d’acqua del porto di Napoli, dove partono e arrivano gli aliscafi diretti alle isole partenopee. In soccorso del Capri Jet sono intervenuti due rimorchiatori e una pilotina degli ormeggiatori che lo hanno riportato in banchina, dove è riuscito ad ormeggiare affiancato.

Una volta ormeggiato, i passeggeri e i nove membri dell’equipaggio sono scesi a terra: nessuno di loro ha riportato conseguenze fisiche mentre il monocarena si trova attualmente in sosta per le riparazioni necessarie.

