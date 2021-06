Grave lutto per Peppe di Napoli, è morto il papà del pescivendolo star del web. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Facebook lo scorso 29 maggio: “Oggi è venuto a mancare un grande uomo – scrive – grande in tutto. Mio padre. Ringrazio tutti per i tantissimi messaggi, vi voglio bene”.

In un video postato questa mattina (CLICCA QUI PER VEDERLO), lo chef ha voluto ringraziare tutti per il supporto e l’affetto ricevuti. Peppe, legatissimo a papà Raffaele che gli ha trasmesso i valori del lavoro e della famiglia, scriveva così di lui nel suo libro La mia vita… a cascata edito lo scorso novembre: “Mio padre andava a vendere il pesce e mia madre lo accompagnava e per questo anche i miei fratelli e io abbiamo imparato a cavarcela da soli“.

Un magnifico gesto per regalare un sorriso anche a chi, purtroppo, in questo periodo riesce a sorridere poco. Peppe Di Napoli, titolare della Pescheria Di Napoli, in aiuto delle famiglie napoletane più bisognose. Con un video pubblicato su Facebook (dove gode di un grande seguito) direttamente dal suo negozio di Pianura, Peppe ha annunciato di aver messo ben 200 buste di pescato a disposizione di chi ne ha necessità.

Un gigante buono insomma che, oltre al solito sorriso, questa mattina ha voluto regalare qualcosa di più. Tantissimi i commenti di stima e affetto apparsi già dopo pochi minuti sui social, segno di come la gente abbia enormemente apprezzato il suo gesto.

“Ragazzi buongiorno, stamattina non iniziamo con il solito video del pesce ma oggi facciamo 200 buste sospese! Chi vuol venire viene a prendesi la sua perché Peppe di Napoli vuole aiutare tutti quanti. Questa mattina, quindi, 200 buste in regalo perché noi napoletani “tenimme ‘o core”.

Il suo sorriso è entrato nella casa di tutti i napoletani, così come i suoi motti ‘a cascata. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli, titolare della ristopescheria a Pianura che nel 2019 ha avuto un enorme successo grazie non solo ai suoi piatti semplici ma allo stesso tempo prelibati, ma anche per il suo modo di pubblicizzare le sue bontà. Per questo motivo Peppe Di Napoli ha ricevuto il riconoscimento il premio Grimaldi Lines 2019 come “Migliore Formula Gastronomica in Pescheria” stamattina nella cerimonia tenutasi al Museo Civico Gaetano.

Ormai Peppe di Napoli è diventato un’icona del web con i suoi video ‘saporiti’ e divertenti. Situata in Via Vicinale San Donato, la Pescheria Di Napoli è un punto di riferimento campano ed italiano per la cucina verace di mare. Giuseppe Di Napoli è stato uno dei primi ideatori di questa nuova tipologia di offerta culinaria in grado di offrire il massimo della freschezza a prezzi contenuti.