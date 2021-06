È quasi un ritorno alla normalità, quello per la città di Giugliano. Il sindaco Pirozzi, presente ieri al Comune di Giugliano per la premiazione di due giovani studentesse (qui l’articolo con tutti i dettagli) – ha rilevato in anteprima ai microfoni di InterNapoli.it il punto sui contagi.

“Finalmente possiamo dire di essere in fase di ripresa. In una settimana – spiega il primo cittadino – abbiamo registrato circa cento persone guarite dal Covid. Per quanto riguarda i contagi, invece, negli ultimi sette giorni ne abbiamo contati 69″.

Chiuso il reparto Covid dell’ospedale San Giuliano

Intanto, la città di Giugliano tira un sospiro di sollievo dopo la chiusura del reparto Covid all’ospedale San Giuliano. Nel nosocomio erano pochissime le persone ricoverate a causa del virus. Con le progressive dimissioni ed i trasferimenti al Santa Maria delle Grazie, il reparto Covid della struttura sanitaria non conta più pazienti ricoverati.