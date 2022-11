Perseguitato dai bulli, la madre del 14enne scrive un post su Facebook e i carabinieri intervengono

Ha denunciato la condizione di suo figlio, un ragazzino di 14 anni, da alcuni mesi preso di mira dai bulli. I quali avrebbero anche cercato anche di rapinarlo. A San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli, la denuncia di una madre ha fatto partire le indagini dei carabinieri.

Il post di denuncia Facebook della madre del 14enne

Tutto è partito nella serata di ieri, venerdì 4 novembre, quando i militari dell’Arma della locale stazione, monitorando i social network, si sono imbattuti su Facebook nel post di una donna. La signora lamentava un tentativo di rapina ai danni di suo figlio 14enne da parte di un gruppetto di coetanei. Nel post, la donna aveva aggiunto anche che gli stessi ragazzini, da mesi ormai, avrebbero preso di mira il 14enne con atti di bullismo.

La donna è stata convocata in caserma per presentare formale denuncia

I carabinieri hanno così convocato la donna in caserma e raccolto anche dal vivo la sua denuncia. I militari dell’Arma, di concerto anche con la Procura per i Minori di Napoli, hanno fatto partire subito le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e cercare di identificare il gruppetto di ragazzini oggetto della denuncia. (Fanpage)