“I soldi li pesavo, come nel film Scarface”, così l’affiliato si vantava al telefono

Giuseppe Marsalone ha raccontato la sua ricchezza arrivata con il traffico di droga. Come emerge da un’intercettazione telefonica, riportata da BlogSicilia, il 50enne palermitano spiega al suo interlocutore in affari il business. Tutto espresso in un tono soddisfatto, compiaciuto da questa potenza economica. Marsalone figura tra i 15 arrestati di due giorni fa nell’operazione antidroga tra Palermo e Africo Nuovo, in provincia di Reggio Calabria.

Marsalone, classe ’72, è accusato di aver organizzato l’associazione e curato i rapporti con gli spacciatori. Era lui a incaricarsi, secondo l’accusa, del trasporto e della distribuzione dello stupefacente, della riscossione dei loro crediti, della contabilizzazione delle somme di denaro destinate all’acquisto di sostanza stupefacente, al sostentamento dei membri dell’associazione ed alla risoluzione di eventuali controversie insorte fra di loro.

PESAVA I SOLDI COME SCARFACE

“Io vedi che li pesavo i soldi, l’hai presente il film…”. Così comincia la conversazione di Marsalone con un altro indagato che gli risponde, non capendo bene di quale film si trattasse: “Gomorra?”. E lui risponde: “No, Gomorra non l’ho visto mai, e come cazzo si chiama Scarface… Io i soldi li pesavo veramente, così facevo parola d’onore, stai scherzando io ero stanco, io avevo sette persone che contavano i soldi, io avevo un tavolo per tre volte questa macchina pieno, pieno di soldi, tutto il giorno. Avevo un punto che glieli facevo posare perché ero stanco. Aspetta io camminavo senza una lira in tasca, perché hai presente quando hai la nausea”.