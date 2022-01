Ansia nel Casertano, pescatore disperso dopo la caduto nel lago: ricerche in corso

Momenti di ansia quelli che si vivono a Ciorlano, cittadina della provincia di Caserta. Un uomo è disperso nel Lago dei Cigni: si tratta di un pescatore, caduto in acqua questa mattina. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese e i pompieri sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli. Arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del pescatore.

La ricostruzione

Secondo le prime voci, l’uomo – originario della provincia di Benevento, è arrivato sulle sponde del Lago dei Cigni questa notte e si è accampato in una tenda in compagnia di un amico. Anche quest’ultimo originario dello stesso posto. Da una prima ricostruzione, pare che il pescatore si sia allontanato nella notte raggiungendo, con il gommone, il punto in cui la lenza della sua canna si immergeva nell’acqua. L’uomo voleva controllare se qualche pesce avesse abboccato all’amo, ma non si sono più avute sue notizie. Dopo l’allarme dell’amico che ha allertato i soccorsi, del disperso non ci sono più tracce.