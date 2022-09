Picchia il suo cane, lui si vendica azzannandolo con violenza: grave 35enne

Un trentacinquenne è rimasto gravemente ferito dopo che, su una spiaggia di Porto Empedocle, vicino al lido Marinella nell’Agrigentino, è stato aggredito e violentemente azzannato dal proprio cane, un chow chow.Sull’arenile è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha prelevato l’uomo, che è in gravi condizioni, e lo ha trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo. Pare che il trentacinquenne, mentre erano in spiaggia, abbia picchiato il proprio cane. L’animale ha all’improvviso reagito.

Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia del commissariato “Frontiera” nonostante fossero impegnati nel servizio di sicurezza e ordine pubblico per i festeggiamenti in onore di San Calogero. hanno ascoltato i testimoni per capire cosa abbia scatenato la furia del cane che, nonostante le piccole dimensioni, ha azzannato gravemente il padrone. Pare che il trentacinquenne, mentre erano in spiaggia, abbia picchiato il proprio cane. L’animale ha all’improvviso reagito.