“Non girate da soli per le strade di Napoli”, il Liverpool ‘avvisa’ i suoi tifosi

Mancano poco più di 24 ore all’attesissimo match del Maradona tra Napoli e Liverpool. Per il primo match della fase a gironi di Champions sono attesi in città oltre 2mila tifosi Reds. A loro, il club inglese ha voluto riservare degli “accorgimenti”, se non addirittura un vero e proprio vademecum. Di seguito il comunicato: “Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Tutti i tifosi dovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato. Il terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima, 80133 alle 16 di mercoledì 7 settembre, dove i bus li accompagneranno da e per lo stadio. I tifosi che utilizzano i bus sono tenuti a esibire il biglietto e l’identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La carta d’identità deve essere sotto forma di passaporto originale o patente di guida con foto – le fotocopie non saranno accettate. Il nome sulla patente di guida deve essere lo stesso del passaporto”.

Ricorda il Liverpool: “Qualsiasi tifoso munito di biglietto non intestato a lui non potrà recarsi allo stadio. In quanto è un reato ai sensi della legislazione nazionale italiana tentare di entrare in un campo con un biglietto non intestato”. Che spiega: “Assicuratevi di prendervi cura del vostro biglietto elettronico poiché non ci sarà la possibilità di ristampare o emettere i biglietti mentre sarete a Napoli. Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione. Invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli o a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli”.

Napoli-Liverpool: no alle cinture allo stadio Maradona

Altro consiglio da parte del club inglese: “Si consiglia di NON indossare le cinture allo stadio per evitare che vengano confiscate se la fibbia è ritenuta fuori misura dalle autorità italiane. Si prega di notare che se si desidera indossare una cintura, tutte le cinture verranno controllate all’ingresso dello stadio e quelle che si ritiene abbiano una fibbia di grandi dimensioni verranno confiscate”.