Gioia a Torre Annunziata dopo l’incidente, Pietro esce dal coma

Dopo la tragedia, una bella notizia. Dopo cinque giorni Pietro Caputo, il 21enne di Torre Annunziata intossicato da una fuga di gas in un residence nel Milanese, è uscito dal coma. Il giovane ha parlato con medici e familiari ed è cosciente, anche se è presto stabilire quali siano le sue attuali condizioni di salute.

FUGA DI GAS NEL MILANESE, PIETRO ESCE DAL COMA: SI RIACCENDE LA SPERANZA TRA I FAMILIARI

Così ha parlato al sito Lo Strillone Checco, il fratello di Pietro, dopo la bella notizia: “Una gioia immensa, siamo felicissimi. Speriamo che presto arrivino altre belle notizie e che Pietro torni presto a casa. I medici ci hanno detto che è presto per poter dire qualcosa sulle condizioni di salute di mio fratello, ma spero che presto possa recuperare e tornare ad abbracciare i suoi cari”.

Un grande sospiro di sollievo, che riaccende quindi la speranza tra i familiari di Pietro, pur conservando purtroppo l’amaro ricordo del suo compagno, Francesco Mazzacane, 24 anni, che purtroppo non è sopravvissuto alla fuga di gas.

IL TITOLARE DEL RESIDENCE INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO

Nella giornata di ieri la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del residence in cui è avvenuta la tragedia, con l’ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose. Un atto dovuto in attesa di ulteriori accertamenti che avranno il compito di stabilire con esattezza cosa sia accaduto in quella casa.