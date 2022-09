Pipì in pieno giorno davanti palazzo Reale a Napoli, il video fa il giro del web

Piazza Plebiscito sempre più terra di nessuno: un soggetto orina sull’ingresso principale di Palazzo Reale alle 10 del mattino tra l’incredulità dei passanti e dei turisti” – è un messaggio, con foto allegata, che un cittadino indignato ha invita al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che da anni si batte per la riqualifica ed il recupero della piazza più importante della città di Napoli.

“Nonostante i nostri appelli e le nostre segnalazioni, l’inciviltà ed il vandalismo continuano a mortificare la Piazza più importante e rappresentativa di Napoli. È tempo che la si difenda e la si tuteli anche per l’immagine della città agli occhi dei turisti. Noi da tempo chiediamo l’illuminazione della piazza ed i permessi per tavoli dei locali e l’installazione di arredo urbano. Quando lo si farà per fermare finalmente il degrado? Inoltre bisogna affrontare l’emergenza clochard

: vanno gestiti in maniera diversa da come fatto fino ad ora.” –le parole di Borrelli.

http://