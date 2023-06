Maria Sofia Federico, il papà si accorda Rocco Siffredi: “Mia figlia partecipa ma…”

PUBBLICITÀ

L’accademia del porno di Rocco Siffredi ha una nuova concorrente: l’ex allieva de ‘Il Collegio’, appena 18enne, Maria Sofia Federico sarà una delle protagoniste del programma. La giovane Maria Sofia ha fatto parlare di se, accaparrandosi svariate critiche, per alcune dichiarazioni abbastanza ambigue. La sua presenza all’accademia di Siffredi fa storcere il naso a molti, anche ai genitori, soprattutto al papà.

La scelta di Maria Sofia

La giovane non ha mai smesso di far parlar di se, Maria Sofia è entrata all’interno del ‘Collegio‘ di Rai Uno come attivista attenta ai temi d’attualità più importanti. Dopo il programma la giovane ha continuato a dire la sua concentrandosi sempre più su temi che hanno come tema principale la sessualità. Le sue recenti dichiarazioni, fatte su Twitch e non, hanno fatto storcere il naso a molti colpendo Maria Sofia con una pioggia di critiche.



La ragazza pare essersi appassionata al mondo del porno ed ha scelto il maestro dell’hard italiano Rocco Siffredi. Maria Sofia è infatti una delle nuove protagoniste della Rocco Siffredi Accademy, la scuola che prepara neo attori iniziandoli a questo mondo. La presenza di Maria Sofia è chiacchieratissima e molti si dichiarano contro soprattutto per la sua giovane età. Anche gli stessi genitori non sono per niente d’accordo con la scelta della figlia che racconta infatti l’accordo tra il padre e Siffredi.

Dal ‘Collegio’ all’Accademy

Maria Sofia, ospite in un canale Twithc, ha spiegato l’accordo tra il papà e Rocco Siffredi. “I video non li posso girare per un accordo che c’è stato tra Rocco Siffredi e mio padre. Ho preso una fregatura tremenda, purtroppo, perché domani arrivano tre attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa successa con mio padre. A Rocco ha detto: ‘Ti prego, io la faccio venire da te ma non farla girare’. E lui ha risposto ‘ok” ha spiegato.

Maria Sofia non è per niente d’accordo con la richiesta del padre ma pare aver trovato un modo per aggirarne le regole: “Oggi ho interagito con Kelly Stafford, che è bellissima. In teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, ma non con nessuna“. A parlare della presenza di Maria Sofia è anche Siffredi, che dopo alcuni “commenti” su Maria Sofia ammette: “Lei in questo mondo non c’entra niente, vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non sc***, questo è certo. Può stare tranquillo“.