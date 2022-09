Più di mille laureati al concorso Asia: a Napoli c’è fame di lavoro

Ci sono anche 1.232 laureati tra gli oltre 26mila aspiranti netturbini che oggi affronteranno le selezioni a Napoli. Tutti con lo stesso obiettivo: ottenere uno dei 500 posti da operatore ecologico aperti da Asia, l’Azienda di igiene urbana del capoluogo campano. E questo nonostante il bando richiedesse la sola licenza media.

Più di mille laureati al concorso Asia per aspiranti netturbini: c’è fame di lavoro

A rivelarlo è Repubblica Napoli, che ha intervistato alcuni dei candidati al concorso, come Maria, che ha rinunciato alla toga da avvocato per la tuta da netturbino. “Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile”, spiega la candidata. Un segno evidente che la fame di lavoro in città esiste, al punto che migliaia di laureati si candidano per una posizione non in linea con il proprio percorso di studio e per la quale sarebbero sovra-qualificati.

Partono le selezioni per 500 posti da operatore ecologico

Le selezioni per i 500 posti da operatore ecologico sono iniziate oggi alla Mostra d’Oltremare. I partecipanti dovranno sottoporsi a 50 domande a risposta multipla: dai mari che bagnano la Grecia alle canzoni di Ligabue, passando per il codice di rispetto dell’ambiente. Ai test parteciperanno oltre 26mila candidati. Di questi: 1.232 hanno una laurea e 10.445 un diploma superiore. Il 10% dei candidati, inoltre, ha un’età superiore ai 50 anni, anche se 200 posti saranno riservati a contratti di apprendistato, quindi a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. (Open)