Nuovo look per Kvara, la nuova stella del Napoli si affida a Gianfranco Abbate de ‘Le Figarò’ a Giugliano

Ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi del Napoli, con le sue giocate fin dal ritiro Kvara ha dimostrato subito le sue qualità. Doti confermate anche in campionato ed in Champions, dove è stato autore di prestazioni importanti. Il numero 77 è già un idolo. Al momento non ha scelto ancora la sua residenza, vive con la sua famiglia ancora in hotel a Napoli ma a breve probabilmente si trasferirà nell’area flegrea per stare più vicino al centro di allenamento di Castel Volturno. Kvara ha però già scelto a chi affidare il suo look, il primo a ‘trasformarlo’ sotto il punto di vista estetico è stato infatti il noto barbiere e hair stylist Gianfranco Abbate, titolare dell’attività ‘Le Figaro‘ situato al civico 518 al Corso Campano.

Il georgiano era passato nelle mani, anzi meglio dire nelle forbici talentuose di Gianfranco, già durante il ritiro di Castel di Sangro. E visto che il primo taglio è stato ‘vincente’, l’attaccante esterno si è affidato ancora a Gianfranco andando anche in visita nella sua attività a Giugliano e regalandogli la maglia azzurra indossata nell’ultima partita contro lo Spezia, lontano però dagli occhi indiscreti dei fans. Il numero 77 azzurro è solo l’ultimo di giocatori ed ex giocatori del Napoli che si sono affidati alle mani esperte di ‘Le Figarò’. Quest’anno si affideranno a Gianfranco in tanti tra cui Ndombele, Østigård, Kim e Zedadka.

Kvara premiato al Maradona come miglior giocatore del mese di agosto

Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato come miglior giocatore del mese di agosto eletto dalla Lega Serie A. Il riconoscimento “Player of the Month” è stato consegnato a Kvara dal DS azzurro Cristiano Giuntoli sul terreno del Maradona prima dell’inizio del match contro lo Spezia.

Napoli, Giuntoli esclusivo: “I retroscena sull’arrivo di Kvara”

Intervista per Cristiano Giuntoli al Corriere dello Sport: “Così ho portato Kvara al Napoli. C’erano Juve e Roma”. Il direttore sportivo del club azzurro ha parlato della trattativa per portare Kvara in Italia: “La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel cuore del lockdown. Lui avrà avuto diciannove anni, ma già bravo con i piedi. C’era ancora Rino e ci piacque subito” racconta. Il georgiano era molto corteggiato ma il Napoli non ha avuto dubbi a portarlo in azzurro: “Siamo stati più rapidi di Juve, Roma e Real Sociedad, perché lui non era mai uscito dal nostro taccuino”.