Più vicini al territorio, più attenti al prezzo: Als abbazza il costo del carburante come le grandi compagnie

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Da più di 15 anni ALS è un marchio locale di vendita carburanti, un punto di riferimento per migliaia di automobilisti del territorio. Una realtà cresciuta nel tempo grazie alla fiducia dei propri clienti e alla presenza capillare sul territorio, oggi con tre distributori e oltre 25 dipendenti. ALS è presente in tre importanti sedi:

Villaricca – Corso Italia, 406

Marano – Via del Mare, 100

Quarto – Via J.F. Kennedy, 17

Prezzi più convenienti, una scelta concreta

In un momento in cui il costo della vita pesa sempre di più sulle famiglie e sulle attività, ALS ha deciso di fare la propria parte, adottando una nuova politica di contenimento dei prezzi, con l’obiettivo di offrire carburante a condizioni sempre più competitive.

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Le nuove tariffe previste sono:

⛽ Benzina verde: 1,999 €/litro

⛽ Diesel: 2,199 €/litro

Un’iniziativa con cui ALS vuole avvicinarsi alle dinamiche delle grandi catene, mantenendo però ciò che da sempre la contraddistingue: il rapporto diretto con il cliente, la presenza sul territorio e il sostegno a un’impresa locale.

Il sistema Prepay: semplice, veloce e sicuro

Per rendere possibile questa politica di prezzo, ALS utilizzerà il sistema Prepay, una modalità che i clienti conoscono già e che viene attualmente utilizzata nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 06:00.

Il funzionamento è semplice:

il cliente comunica all’operatore che effettuerà servizio notturno l’importo che desidera spendere e paga anticipatamente. L’operatore imposta quindi automaticamente sulla colonnina l’importo richiesto, permettendo al cliente di effettuare il rifornimento in modo rapido e controllato, senza perdite di tempo.

Un sistema pratico che consente di mantenere un servizio efficiente e, allo stesso tempo, di sostenere la nuova politica di prezzi.

Insieme per il territorio

Scegliere ALS significa anche sostenere una realtà imprenditoriale locale, che da tanti anni investe nel territorio e dà lavoro a oltre 25 persone nelle tre sedi. In un periodo difficile per famiglie, lavoratori e piccoli imprenditori, anche una scelta quotidiana come quella del distributore presso cui fare rifornimento può contribuire a mantenere vivo il tessuto economico locale.

Approfitta delle nuove condizioni ALS.

Vieni a trovarci nelle nostre tre sedi di Villaricca, Marano e Quarto.

Il benessere della tua automobile parte dal carburante

La cura della tua automobile comincia dalla scelta del carburante.

Un carburante di qualità contribuisce a mantenere efficiente il veicolo e a preservarne nel tempo le prestazioni. Lo stesso vale per la scelta dei prodotti dedicati alla manutenzione: anche i nostri oli motore sono pensati per accompagnarti nella cura quotidiana della tua automobile.

Per questo, ogni giorno ci impegniamo a offrirti prodotti di qualità al prezzo più competitivo possibile, con l’obiettivo di coniugare convenienza, affidabilità e attenzione al cliente.

Professionalità e assistenza ogni giorno

Dietro ogni rifornimento ALS ci sono persone.

La serietà e la professionalità del nostro personale, altamente qualificato e preparato, sono a tua disposizione ogni giorno. Il nostro team è pronto ad ascoltarti e sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda, esigenza o dubbio tu possa avere.

Perché per ALS il cliente non è soltanto chi fa rifornimento: è una persona che sceglie di affidarsi alla nostra esperienza.

Un servizio sempre a tua disposizione

Le stazioni di servizio ALS sono aperte 24 ore al giorno, per offrirti un servizio completo, comodo e sicuro in qualsiasi momento.

Che tu debba partire presto al mattino, rientrare a tarda sera o semplicemente abbia bisogno di un rifornimento durante la notte, ALS è sempre pronta ad accoglierti.