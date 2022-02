Multe da 100 euro ai No Vax, ma c’è ‘il trucco’ per non pagarle subito

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministero della Salute le liste dei cittadini no vax. La norma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore dal primo febbraio ma nessuno degli 1,5 milioni non-vaccinati ha ricevuto la comunicazione che lo invita a immunizzarsi e richiama alla multa.

MULTE AI NO VAX

Il Dl 1/2022 in vigore dall’8 gennaio scorso ha imposto l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni o li avrà entro il prossimo 15 giugno, data in cui le disposizioni cesseranno di essere in vigore, salvo proroghe. La sanzione di 100 euro scatta dal primo febbraio per i no-vax oppure per chi si è sottoposto soltanto alla prima dose o alla seconda senza il richiamo nei termini previsti.

A notificare la multa sarà l’agenzia delle Entrate, mentre a irrogarla sarà il ministero della Salute. Prima dell’avviso di addebito il no-vax riceverà una comunicazione di avvio del procedimento. O pagherà o avrà dieci giorni di tempo, a pena di decadenza, per inviare all’azienda sanitaria locale competente per territorio eventuali esenzioni o altre ragioni che hanno causato il differimento del vaccino. In quest’ultimo caso si dovrà trattare di ragioni oggettive, assolute e documentate. Si potrà anche chiedere di essere sentito, ma non c’è comunque obbligo di convocazione dal parte dell’azienda sanitaria.

240 GIORNI PER PAGARE

Se l’azienda sanitaria considererà inidonee le ragioni esposte dal no-vax, l’iter andrà avanti. Quindi entro i successivi 180 giorni le Entrate notificheranno via Pec o raccomandata a/r all’interessato un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Il destinatario avrà 60 giorni di tempo per pagare oppure 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di pace. In caso di opposizione alla sanzione i 260 giorni totali dell’iter a partire dal primo febbraio fanno precipitare il pagamento in autunno.