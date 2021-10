Prima l'inseguimento con la polizia, poi le botte: arrestati due ragazzi a Napoli

Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter. Questi ultimi alla loro vista, hanno accelerato la marcia in direzione di via D’Antona per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti riuscendo a bloccare il conducente. Il passeggero è riuscito a divincolarsi continuando la sua fuga a piedi fino a quando, dopo pochi metri, lo ha raggiunto raggiunto in via Cupa dei Gerolomini una pattuglia del Commissariato Vomero. In quei frangenti, il giovane ha iniziato a inveire contro gli operatori danneggiando anche l’auto di servizio. Non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. I poliziotti hanno rinvenuto nel vano sottosella dello scooter diversi arnesi atti allo scasso. Poi, hanno accertato che il motoveicolo era stato rubato lo scorso 2 settembre a Casoria.

Per R.V. e D.R., napoletani di 25 e 20 anni con precedenti di polizia, è scatta la denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, Infine, per il 20enne è scattata ancora una denuncia per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione. Il motociclo restituito al proprietario.