Porta il telefono a riparare e si ritrova le foto intime su Telegram, 26enne in manette

Portare il proprio smartphone rotto in un negozio di riparazioni, e ritrovarsi le proprie foto intime sui gruppi Telegram. È quanto è accaduto a decine di ragazze.

Un giovane di 26 anni, M.F., di Rovigo, è stato arrestato in flagranza nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica, che lo ha individuato come gestore di un gruppo sull’applicazione di messaggistica Telegram nel quale venivano condivise immagini intime di donne inconsapevoli. Nei confronti del giovane è stato ipotizzato il reato di revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate).

Gli accertamenti sono stati condotti dalla Polizia Postale di Rovigo e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Veneto-Sezione di Rovigo. Nel corso di una perquisizione svolta ieri, all’interno del personal computer del 26enne è stato trovato anche materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni, per oltre 37.000 file.

Il giovane è quindi indagato anche per detenzione di materiale pedopornografico, con l’aggravante della ingente quantità. Per quest’ultimo reato, di competenza distrettuale della Procura di Venezia, è stata chiesta la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere.

