Possibile svolta nella scomparsa di Manuel Cientanni, ritrovato un cadavere in mare in Costiera Amalfitana

PUBBLICITÀ

Potrebbe essere giunto ad un punto di svolta, purtroppo drammatico, il caso relativo alla scomparsa di Manuel Cientanni, il 29enne salernitano scomparso dallo scorso Ferragosto mentre era in gita in barca con alcuni amici. Ieri pomeriggio, attorno alle 17, è stato avvistato ad Erchie, nello specchio d’acqua tra Cetara e Maiori, un cadavere galleggiante e in avanzato stato di decomposizione: il corpo è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera e portato in obitorio per procedere all’identificazione.

Ritrovato cadavere in mare tra Maiori e Cetara, potrebbe trattarsi di Manuel Cientanni

Le prime indicazioni farebbero pensare che possa trattarsi del 29enne che proprio in quello specchio d’acqua era in barca con gli amici nel giorno di Ferragosto, e proprio in quella zona cadde in acqua finendo per essere tranciato dall’elica dell’imbarcazione. Anche se nei giorni successivi all’incidente il cadavere di era stato cercato sia dalla Capitaneria di Porto di Salerno che dai vigili del fuoco, che avevano scandagliato quello stesso specchio d’acqua tra Cetara e Maiori con sonar e altra strumentazione specifica e altamente tecnologica. Le ricerche, però, non avevano prodotto alcun esito.

PUBBLICITÀ

Gli investigatori hanno convocato già nel pomeriggio di ieri i genitori di Cientanni per un eventuale riconoscimento.