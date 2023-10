Arzano. Torna a casa e trova i ladri, ex carabiniere ne ferma uno dopo la colluttazione e lo fa arrestare

PUBBLICITÀ

Sembra la scena di un film comico, ma alle volte l’immaginario collettivo, queste immagini che appunto sembrano poter provenire solo da un film, capita che diventano realtà. Siamo ad Arzano, provincia di Napoli: un brigadiere in pensione sta appena rincasando col figlio, anche lui militare in servizio, e d’un tratto avverte dei rumori provenire dall’appartamento.

Con un cenno d’intesa scambiato col figlio, apre la porta di casa e trova, al suo interno, ben tre topi d’appartamento intenti a fare bottino di contanti e gioielli preziosi, la cui sfortuna è stata quella, appunto, di trovarsi a rubare in casa di non uno, bensì due carabinieri. Ne nasce quindi una violenta colluttazione al termine della quale due dei tre banditi vengono messi in fuga (riuscendo comunque a portare via parte del bottino), mentre il terzo viene bloccato e fatto arrestare.

Il ladro arrestato era già noto alle forze dell’ordine

L’arrestato era tra l’altro già noto alle forze dell’ordine per precedenti: si tratta di Patrizio Salvati, 51 anni, che è stato bloccato e consegnato ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria. Ora è in attesa di essere processato per direttissima, mentre è caccia aperta ai complici e al bottino.