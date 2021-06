Giugliano, chiude l'ufficio centrale delle Poste: i lavori dureranno 2 settimane

Causa lavori di adeguamento strutturale, l’ufficio postale di Giugliano, sito in via Magellano n.58, resterà chiuso al pubblico dal 5 luglio al 20 luglio. L’ufficio postale riaprirà in data 21 luglio, salvo nuove comunicazioni.

Per contenere disagi cittadinanza, si comunicano orari funzionamento altri uffici della zona:

Giugliano 2, sito in via Colonne n.17, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05; sabato, dalle ore 8.20 alle 12.35 (dotato di ATM h24).

Giugliano 1, sito in via I Maggio n.49, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05; sabato dalle 8.20 alle 12.35 (dotato di ATM h24).

Si informa inoltre che durante la chiusura sarà disponibile presso l’ufficio postale di Giugliano 1 uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio di Giugliano.

Il calendario per il pagamento pensioni

Anche per il mese di luglio 2021, ci sarà il pagamento anticipato delle prestazioni previdenziali (quali pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili) per i pensionati che riscuotono la pensione in posta.

Il pagamento anticipato avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A – B ritiro pensione il giorno venerdì 25 giugno;

C – D ritiro pensione il giorno sabato 26 giugno;

E – K ritiro pensione il giorno lunedì 28 giugno;

L – O ritiro pensione il giorno martedì 29 giugno;

P – R ritiro pensione il giorno mercoledì 30 giugno;

S – Z ritiro pensione il giorno giovedì 1° luglio.